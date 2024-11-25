Брэд Питт «потерял сознание» на стадионе в Лас-Вегасе

60-летний актер Брэд Питт напугал фанатов «обмороком» на стадионе в Лас-Вегасе. Об этом сообщает зарубежное издание Mirror.

В Сети появились кадры, на которых актер запечатлен упавшим на землю на стадионе Лас-Вегаса. Увидев снимки, поклонники артиста были встревожены из-за его состояния. Как выяснилось, Питт участвует в съемках фильма про F1, и сцена с «обмороком» была прописана в сценарии. Создатели кино стремятся создать эффект реальности, поэтому не жалеют денег на съемочный процесс. Так, например, еще один актером проекта стал профессиональный гонщик Льюис Хэмилтон, который появился в кадре с Питтом. По информации источника, гонщик запросил внушительный гонорар за съемки.

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Продюсеры надеются, что за счет популярности Брэда смогут не только вернуть вложенные деньги, но и заработать.