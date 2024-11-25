Актриса из сериала «Счастливы вместе» засудила московский театр

Актриса Дарья Сагалова засудила московский театр на Мельникова. Как сообщает Telegram-канал Mash, актриса пыталась получить компенсацию в 93 тысячи рублей.

Артистка, наиболее известная зрителям по роли Светы из сериала «Счастливы вместе», хотела провести в театре ивент своей детской студии. Сагалова заключила с учреждением договор на 300 тысяч рублей: по нему площадка должна была предоставить большой концертный зал и оборудованную сцену. Во время выступления супругу актрисы позвонили и потребовали перевести на счет организации еще 93 тысячи рублей на дополнительные услуги. Мужчина отправил деньги и рассказал об этом жене, которая удивилась, поскольку все было включено в договор.

После долгих разбирательств Сагалова отправилась в суд, потребовав вернуть ей всю сумму за «допуслуги». Театр не согласился, что все было прописано в договоре, однако насчитал 23 тысячи рублей переплаты, которые суд постановил вернуть.