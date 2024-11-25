17 ноября скоропостижно скончался на 58-м году жизни певец Владимир Левкин. В начале 2000-х у артиста выявили рак, который ему удалось победить. Причиной смерти звезды назвали рецидив болезни, но дочь экс-солиста «На-На» Виктория опровергла эту информацию.

Рак у артиста уже рецидивировал в 2013 году, но тогда ему снова удалось победить коварный недуг. Поэтому родные Левкина сомневаются, что болезнь стала причиной смерти исполнителя. Они допускают, что могла произойти врачебная ошибка.

«Я хочу опровергнуть все, что написано в СМИ. Он хорошо себя чувствовал! Он не умер от рака. Это не рак!», — заявила старшая дочь знаменитости в программе «Секрет на миллион» на НТВ.

Согласно заключению, официальной причиной смерти Левкина стала пневмония. Но все документы из больницы обязательно изучит судья.

Скорая помощь забрала артиста с головной болью и кашлем в ночь с четверга на пятницу. Кашель возник у Левкина уже давно, но он не помешал ему выступить на концерте 1 ноября. Звезда 90-х не думал, что все настолько серьезно и надеялся скорее вернуться из больницы домой. Однако уже в субботу певца перевели в реанимацию, а в воскресенье он ушел из жизни.

Выяснилось также, что за несколько дней до смерти исполнитель посещал пластического хирурга и сделал несколько уходовых процедур.

Ранее вдова Владимира Левкина рассказала, что группа «На-На» не помогала с похоронами.