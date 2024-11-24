Стас Михайлов рассказал, в чем заключается уникальность шансона

По мнению народного артиста РФ, именно в этом состоит его уникальность. Своими мыслями певец поделился на Всенародной танцплощадке «Ээхх, Разгуляй!»

Михайлов также заявил, что в российской музыке нет понятия формата. По его словам, есть плохие композиции и красивые, способные существовать в каждом жанре, пишет «Пятый канал».

Певец также добавил, что радиостанция «Шансон» одной из первых поняла, что надо «всю красивую музыку притягивать к себе», а не выбирать только ту, что подходит по стилю.

Ранее Стас Михайлов рассказал, как в начале его карьеры родители хотели продать свою квартиру, чтобы помочь сыну со съемками клипа. Однако артист отказался от этого предложения.