Стало известно о состоянии Юрия Николаева

Юрия Николаева госпитализировали две недели назад с воспалением легких. 75-летний телеведущий сейчас находится в клинике, но надеется, что на следующей неделе уже сможет вернуться домой. Журналистам «Комсомольской Правды» удалось связаться и с народным артистом, и с его супругой Элеонорой Александровной.

«Самочувствие нормальное», - сообщил Юрий Александрович

Пара с 1974 года в счастливом браке. На следующей неделе у Элеоноры Александровны день рождения. В этот день обязательны две семейные традиции: ровно в полночь приходит курьер с букетом цветов, а утром под подушкой у именинницы будет лежать. подарок.

Скоро, уже в середине декабря, отметит свой 76-й день рождения и Юрий Александрович. Торжество планируется провести в узком семейном кругу.

Юрий Николаев широко известен по музыкальным телепрограммам «Утренняя почта», «Утренняя звезда», «Достояние республики», «Честное слово с Юрием Николаевым». Снимался в фильмах «Большие перегоны», «Девушка из камеры № 25», «Прежде, чем расстаться» и других. В 2024 году вышла его автобиографическая книга «Здесь все по-честному».