Лидер группы «Мираж» высказался по поводу любителей скандалов

Гитарист Алексей Горбашов назвал пустышками артистов – любителей пиара на скандальных историях. При этом он отметил, что скандалы – вневременной жанр и достаточно востребованный, пишут news.ru.

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«Звезды прошлого тоже грешили этим, актуальность такого способа пиариться никто не отменял. Это востребованный жанр. Плохо, когда кроме скандалов артист не может ничем порадовать. Рано или поздно такой персонаж просто надоедает, и, если за этим ничего не стоит, всем становится ясно, что это не артист, а пустышка», - сказал он.

Ранее продюсер Андрей Литягин сообщил, что музыкальный лейбл «Джем» выиграл суд у ВГТРК по факту незаконного выступления экс-участницы «Миража» Маргариты Суханкиной. Она исполнила песню «Музыка нас связала» в передаче Андрея Малахова «Песни от всей души.

Литягин объяснил, что право исполнять песни «Миража» имеют только Екатерина Болдышева и Алексей Горбашов, входящие в нынешний состав группы, или артист, который официально приобрел лицензию.