«Воровайки» рассказали, как поклонники приняли новый состав группы

С этого лета шансон-коллектив представляют три молодые певицы: Софья Морозова, Ксения Шапиро и Валерия Москальчук.

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«Воровайки» уже успели посетить несколько городов в обновленном составе. Валерия Москальчук поделилась своими впечатлениями от концертов в беседе с Пятым каналом.

Нас очень тепло принимают, горячо, я бы сказала. Валерия Москальчук участница группы «Воровайки»

Однако, по словам девушек, есть и те, кому не понравились изменения в коллективе. «Конечно, он (негатив — прим. ред.) еще долго будет присутствовать в интернете. Но на телевидении нас ждут. И те, кто видел наше выступление, оценили наши горячие сердца», — поделилась Ксения Шапиро.

В этом году «Воровайки» отметили свое 25-летие. Однако, к удивлению фанатов, старые солистки Диана Теркулова, Наталья Лушникова и Светлана Ларионова решили покинуть коллектив.

Ранее певец Akmal' рассказал о своей любви к шансону. По словам артиста, отец регулярно возил его в школу под кассету с лучшими песнями Елены Ваенги.