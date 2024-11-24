Певец Колдун рассказал, как его жена подралась с фанаткой

Дмитрий Колдун в одном из последних интервью рассказал, что в как-то в клубе к нему подошла подвыпившая поклонница. Девушка начала его обнимать и гладить по голове, что, в целом, не было ему неприятно.

Однако его супруга, видимо думала по-другому, пишет gazeta.ru.

«Вика ей: «Отвали!» Та не послушала. Тогда Вика просто встала, схватила девушку за кофту и швырнула ее на соседний стол. Я вроде как шоу посмотрел, и мне хорошо», — признался Дмитрий.

Дмитрий Колдун и его супруга Виктория Хамицкая знакомы со школьных времен. Но поженились они только в 2012 году, в 2013-м у них родился сын, а в 2016-м – дочь.

Ранее певец говорил, что крепкий брак можно построить только в том случае, если пара друг друга понимает. Однако кто-то из возлюбленных начинает чувствовать раздражение, то лучше всего эти отношения закончить, так как продолжать работать над ними не будет смысла. Но Дмитрию это не грозит, ведь он нашел подходящего для себя человека.