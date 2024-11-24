Семенович призналась, что попросила у возлюбленного на Новый год

Анна Семенович уже давно представила публике своего любимого мужчину. По ее словам, Денис Шеер находится в бракоразводном процессе с супругой. Предприниматель жил в Германии, там другие законы, поэтому процесс затянулся.

Певица неоднократно заявляла, что ее может заинтересовать только состоятельный мужчина. У Дениса она попросила в подарок на Новый год загородный дом. Об этом пишет портал vokrug.tv.

«Я хочу, чтобы это был небольшой дом, чтобы было три-четыре спальни, чтобы могли приехать гости, остаться ночевать, чтобы была зона барбекю обязательно, и мне бы хотелось небольшой бассейн иметь в доме», — объяснила Анна в эфире шоу «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ.

Более того, звезда уже распределила обязанности домашнего персонала.

«Швейцары нам не нужны, а домработница будет, потому что я работаю, мой молодой человек работает, и у меня нет времени следить за бытом. Это же не мои деньги, что мне их жалеть-то? Конечно, не за мой счет», — уточнила она.

Ну а пока что пара живет в московской квартире Семенович.

Предприниматель Денис Шреер вышел из всех своих бизнесов после знакомства с певицей Анной Семенович. Об этом сообщает портал «Страсти». По данным издания, Шреер владел пятью компаниями, занимающимися покупкой и продажей недвижимости.