Пригожин рассказал о разводе

В браке Иосифа Пригожина уже все давно стабильно хорошо, что не может не радовать, но в прошлом ему пришлось помучаться в связи с разводом с первой супругой Еленой Соколовой. Сейчас сложно представить с продюсером какую-либо другую женщину, однако, в свое время именно Елена стала матерью 2 его детей. Звездный отец не злится на экс-избранницу, но вот претензия к детям у него осталась.

В рамках эфира шоу “Сплетни-шейкер” он заявил, как поступили с ним собственные дети. Выяснилось, что парень и девушка не сильно оценили бравый поступок отца.

“Они потеряли недвижимость, которую я купил. Квартиру, которую я оставил детям, мы покупали вместе с Лолитой. Она помогла мне ее выбрать. Я оставил все и ушел в шортах из дома. Я детей не бросаю, Поэтому всегда помогал. Хотел помогать, а они сделали все, чтобы сделать так, чтобы я не помогал”, — выразился муж певицы Валерии.

Но обида на родственников знаменитость не сломала. В новой семье он придерживается той же модели, которую воспевал в предыдущем браке: все деньги в семью, все заслуги во имя родных. Сейчас набитым кошельком мужа заведует вокалистка. Но учитывая то, что жизненные цели, мечты и надежды у обоих супругов одинаковые, мужчина совсем не против. Двойной доход помогает паре развивать творчество блондинки, записывать новые песни и отшивать ей дорогостоящие наряды для концертов. Но сколько же тратит именитая семья? Запросы там явно немаленькие! Эту информацию Пригожин в секрете не держит. Он открыто отмечает, что на проживание со всеми расходами и рабочими вопросами им с женой нужно совсем чуть-чуть: 10 скромных миллионов рублей. Но на себя, как опять же заявляет селебрити, деньги он не тратит от слова совсем! Все для жены, детей и внуков. Ну а что же старшие Дмитрий и Даная? Сейчас наследники уже совсем взрослые, живут свою жизнь и не так часто обращаются к отцу за помощью. Стоит также отметить, что внуков Валерии прекрасный семьянин тоже считает своими, что восхищает народ.

ЦБ назвал топ-фраз, по которым можно распознать мошенников