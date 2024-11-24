Солистка рассказала о будущем группы «Комбинация»

Собиравшая в свое время полные залы группа «Комбинация» сейчас переживает новый виток популярности. Так, скоро коллектив будет выступать в Кремле.

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Поклонники женской поп-группы, как давние, так и вновь приобретенные, надеялись на воссоединение и продолжение творческой работы коллектива. Но видимо, этого не случится, пишет «Комсомольская Правда».

«Это разовая акция. Ни о каком воссоединении речи пока не идёт», - заявила одна из солисток, Татьяна Иванова, агентству ТАСС.

Группа «Комбинация» была создана в Саратове 35 лет назад. Создателем женской группы был Виталий Окороков. Он собрал вместе студентку Алену Апину, десятиклассницу Татьяну Иванову, клавишницу Светлану Костыко, барабанщицу Юлию Козюлькову и бас-гитаристку Ольгу Ахунову. Дебютный концерт первого состава состоялся в сентябре 1988 года.