Ники Минаж и FKA twigs намекают на коллаборацию

Рэперша Ники Минаж опубликовала в личном блоге видео, в котором она и певица FKA twigs вместе проводят время в студии звукозаписи. Пока что артистки не рассказывают, над чем они работают.

Неизвестно, связана ли эта коллаборация с грядущими проектами певиц. Ники Минаж собирается выпустить 13 декабря новую делюкс-версию своего нашумевшего лонгплея Pink Friday 2 под названием The Hiatus. В это же время FKA twigs готовится к релизу альбома EUSEXUA, выход которого намечен на 24 января 2025 года. Студийник станет ее первой полноформатной работой с 2019 года.

Ранее Ники Минаж представила юбилейное переиздание своего третьего альбома The Pinkprint.