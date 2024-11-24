На Успенскую вновь подали в суд

Наталья Лапина, автор музыки и текста песни «По полюшку», вновь судится с Любовью Успенской, которая регулярно исполняет эту композицию. Лапина считает, что это является нарушением ее авторских прав. В свою очередь, адвокат Успенской Елена Сенина заявляет, что между автором и исполнительницей были заключены и соблюдены все договоренности. Об этом рассказывает «Комсомольская Правда».

«Контракт заключен, заключен на ту сумму, которая соответствует действительности. Сумма оплачена, что нами тоже может быть подтверждено», - сказала Сенина.

Наталья Лапина информирует, что права на песню не передавались. Теперь Лапина требует, чтобы Елена Сенина и издание, которому адвокат дала комментарий по поводу данной ситуации, опровергли сведения, порочащие ее честь, достоинство и деловую репутацию. Также у нее есть и материальные претензии.

Сенина отмечает, что, по ее мнению, Лапина действует подобным образом для привлечения внимания к своей персоне. Адвокат озвучила, что дело Успенской правое и суд она выиграет.

В сентябре в конфликте звезд российского шоу-бизнеса Любови Успенской и Филиппа Киркорова была поставлена точка. Суд Москвы признал слова певца в адрес коллеги порочащими честь и достоинство и обязал его выплатить Успенской 90 тысяч рублей моральной компенсации.

Ранее Успенская выплатила Киркорову моральную компенсацию в размере 70 тысяч рублей, после того как в интервью обвинила поп-короля во вранье, а также назвала фейком и женоненавистником.