Клава Кока объяснила, почему рассталась с Повериным

Клава Кока, хотя и объявила о расставании с Александром Повериным, но длительное время не вдавалась в подробности болезненного для нее разрыва.Только в прошлом месяце артистка объявила об окончании отношений с Александром, пишет СтарХит.

«Уже полтора месяца мы не общаемся и не живем вместе. Я не смогла рассказать вам сразу — всю свою боль я глушила работой, пропадая в студии… Да, и возможно, все-таки где-то в глубине души я еще надеялась…» — написала Клава в микроблоге.

И вот звезда все-таки публично поделилась основной причиной завершения романа.

«Мы не разговаривали недели две. Он перестал со мной общаться, и я тоже была настолько сильно загружена своей работой, что, приходя домой, мы могли просто сказать друг другу „привет“ и лечь спать. Я понимала, что это ненормально, неправильно, но была эмоционально опустошена. И в какой-то момент, набравшись смелости, спросила: «Что случилось? Может быть, тебя что-то беспокоит?» Он сказал: «Ничего». Я говорю: «Почему ты не общаешься?» Он говорит: «Так ты же тоже не общаешься». И был какой-то дурацкий, абсолютно неуместный тупняк», - объяснила певица.

После красивого романа с Александром Повериным длиной в 500 дней Клава Кока, похоже, постепенно приходит в себя, но все никак не может оправиться от разрыва — недавно певица показала, как среди ночи заедает грусть фастфудом с друзьями.

Что ж, поклонницы певицы могут записать еще один авторский рецепт исцеления сердечных ран: это посещение мест скопления мужчин. Певица показала подписчикам, что побывала на турнире UFC, который проходил в Абу-Даби.