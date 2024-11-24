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Окороков ответил Апиной на претензии по авторским правам

Композитор Виталий Окороков написал хиты группы «Комбинация», которые знает вся страна, в том числе и первую сольную песню Алены Апиной «Ксюша».

Окороков ответил Апиной на претензии по авторским правам
© globallookpress.com

Недавно певица публично заявила, что не понимает, почему за песни, размещенные на стриминговых сервисах, вся прибыль достается только Окорокову, ведь поют их солистки.

«Я встала в острую позицию, потому что, например, после выхода сериала „Комбинация“ песню „Америкэн бой“ скачали где-то под 90 миллионов. На каком основании фирма «Джем» вместе с Виталием Окороковым считает, что все это творчество принадлежит ему? В мой адрес звучат какие-то угрозы, что мне запретят петь. Но звучат же наши голоса! И вы продаете этот материал с нашими голосами. Давайте нам хотя бы рубль — у нас тоже дети, мы уже взрослеем и хотим понимать, что в этой жизни сделали что-то глобальное», — сказала Апина.

Виталий Алексеевич ответил на претензии Алены, сообщает СтарХит.

«Они — работники коллектива. Подошли, спели то, что я им написал, получили за это деньги. И, как работники коллектива, они не имеют права что-то запрещать руководителю. Я 30 лет молчал о том, что раз в месяц мог себе позволить заправить машину, снимал квартиру с тараканами. А в это время Таня и Лена, знаете, снимали квартиру в Марбелье (Испания), в Лондоне садовника меняли. Они пользовались моими песнями. И вдруг сейчас, в эпоху Интернета, они узнали: оказывается, Окороков стал получать какие-то деньги приличные. Они забывают о том, что могут остаться без песен. Я могу написать заявление и запрещу им петь мои хиты», - сказал он.

Но всерьез воевать с солистками окороков не намерен.

«Я мирно настроен. После фильма тем более. Все мы вошли в историю уже, все хорошо», — считает композитор.

Стало известно, что экс-солистки группы «Комбинация» Алена Апина и Татьяна Иванова объединились, чтобы вместе выступить на частных мероприятиях. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. По данным издания, Апина и Иванова готовы выступить на новогоднем корпоративе за 5 миллионов рублей.

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