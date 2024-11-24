Окороков ответил Апиной на претензии по авторским правам

Композитор Виталий Окороков написал хиты группы «Комбинация», которые знает вся страна, в том числе и первую сольную песню Алены Апиной «Ксюша».

Недавно певица публично заявила, что не понимает, почему за песни, размещенные на стриминговых сервисах, вся прибыль достается только Окорокову, ведь поют их солистки.

«Я встала в острую позицию, потому что, например, после выхода сериала „Комбинация“ песню „Америкэн бой“ скачали где-то под 90 миллионов. На каком основании фирма «Джем» вместе с Виталием Окороковым считает, что все это творчество принадлежит ему? В мой адрес звучат какие-то угрозы, что мне запретят петь. Но звучат же наши голоса! И вы продаете этот материал с нашими голосами. Давайте нам хотя бы рубль — у нас тоже дети, мы уже взрослеем и хотим понимать, что в этой жизни сделали что-то глобальное», — сказала Апина.

Виталий Алексеевич ответил на претензии Алены, сообщает СтарХит.

«Они — работники коллектива. Подошли, спели то, что я им написал, получили за это деньги. И, как работники коллектива, они не имеют права что-то запрещать руководителю. Я 30 лет молчал о том, что раз в месяц мог себе позволить заправить машину, снимал квартиру с тараканами. А в это время Таня и Лена, знаете, снимали квартиру в Марбелье (Испания), в Лондоне садовника меняли. Они пользовались моими песнями. И вдруг сейчас, в эпоху Интернета, они узнали: оказывается, Окороков стал получать какие-то деньги приличные. Они забывают о том, что могут остаться без песен. Я могу написать заявление и запрещу им петь мои хиты», - сказал он.

Но всерьез воевать с солистками окороков не намерен.

«Я мирно настроен. После фильма тем более. Все мы вошли в историю уже, все хорошо», — считает композитор.

Стало известно, что экс-солистки группы «Комбинация» Алена Апина и Татьяна Иванова объединились, чтобы вместе выступить на частных мероприятиях. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. По данным издания, Апина и Иванова готовы выступить на новогоднем корпоративе за 5 миллионов рублей.