Валя Карнавал анонсировала фит с Джиганом

Российская блогерша и певица Валя Карнавал объявила о работе над новым треком в коллаборации с рэпером Джиганом. Артистка опубликовала совместную фотографию из студии звукозаписи в личном блоге.

Когда выйдет песня, пока неизвестно.

Валя Карнавал изначально прославилась благодаря юмористическим видео в TikTok. Летом 2020 года она дебютировала в качестве певицы со своим синглом «Психушка».

Джиган же начал музыкальную карьеру еще в начале нулевых. За все это время он успел выпустить семь студийных альбомов. Последний его лонгплей Bang вышел в 2023 году.

Ранее о своем желании поработать с Валей Карнавал заявил Прохор Шаляпин.