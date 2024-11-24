Судьба квартиры Ротару в Москве под вопросом

Трехкомнатная квартира в 122 квадратных метра на Зоологической улице в Москве, которую в свое время подарил Софии Ротару Лужков, сняли с продажи.

Как пишет Телеграм-канал SHOT, апартаменты были выставлены на продажу в октябре. Первоначально за 70 млн рублей. Но потом ценник снизили на 5 миллионов. Желающих посмотреть недвижимость было достаточно много, показы проводились чуть ли не ежедневно. Но до сделки дело так и не дошло.

А тем временем элитную квартиру певицы Софии Ротару в центре Москвы призвали конфисковать в пользу государства.

С инициативой выступили активисты общественного движения «Ветераны России», написавшие письма в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет.