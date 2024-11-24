Лил Уэйн ответил на строчки о себе в треке Кендрика Ламара wacced out murals

Хип-хоп-исполнитель Лил Уэйн отреагировал на новую песню Кендрика Ламара wacced out murals, в которой тот упомянул его имя. «Чувак, что я такого сделал?» — спросил Уэйн у своего коллеги в соцсетях.

В песне wacced out murals, открывающей новый неожиданный альбом Ламара GNX, рэпер упоминает свое грядущее выступление на Super Bowl 2025. По словам исполнителя, с этим его поздравил только рэпер Nas. «Ирония в том, что я думаю, что мой упорный труд подвел Lil Wayne», — также заявил Кендрик.

Уэйн отреагировал на этот выпад в своих соцсетях.

Чувак, что такого я сделал? Я просто отдыхаю, а они все равно начинают охотиться за моей головой. Давайте не будем принимать доброту за слабость. Лучше не тревожьте гиганта, я предупреждаю вас. Поверьте, никому это не нужно, и мне в том числе. Но я дам ответ и прибегну к разрушению, если меня потревожить. Лил Уэйн рэпер

Напомним, что Лил Уэйн сам хотел выступить на Суперкубке в 2025 году, так как местом проведения чемпионата был выбран его родной город, Новый Орлеан. О своем разочаровании рэпер рассказал в соцсетях.