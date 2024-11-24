Распутина объяснила, почему не показывает больной сустав врачу

Маша Распутина уже два месяца страдает от болей в ноге, однако ничего не предпринимает, чтобы вылечиться. Об этом певица рассказала на шоу на одном из федеральных каналов. Звезда активно выступает перед публикой и боится, что медики наложат на ее образ жизни ограничения, пишет 5 Канал.

«У меня что-то с ногой. У меня сустав болит один, мне надо его лечить», — призналась певица.

Певица знает, что в процессе лечения ей запретят ходить на каблуках и заставят носить ортопедическую обувь. К ее сценическому имиджу это никак не подходит.

Так что пока Распутина пытается превозмочь болезнь. Публика и не подозревает, насколько трудно певице энергично двигаться и танцевать на сцене. А после концерта артистка буквально падает в кресло, сбрасывая туфли на каблуках.

Ранее Маша Распутина объявила о возвращении на сцену с новой концертной программой.