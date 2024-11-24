Участник группы «Лесоповал» пошутил по поводу райдера коллектива

Шансон-группа «Лесоповал» присутствовала на всенародной танцплощадке «Ээхх, Разгуляй!». Ее участники в беседе с журналистами обнародовали условия своего райдера, который оказался очень простым и скромным.

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Когда журналисты NEWS.ru обратили на этот факт внимание, Вениамин Смирнов, отвечающий в коллективе за хореографию и перкуссию, пошутил, что в таком случае обязательно будут требовать икру.

«Почему красная? Черная икра!» — сказал он.

Также отметил, что в условиях не прописано никакого алкоголя.

Илья Ефимов, вокалист, озвучил, что требуется немногое.

«Обязательно должна быть вода, обязательно должны быть салфетки, обязательно должен быть какой-то чай травяной с сахаром, сливки для нашего звукорежиссера», объяснил Ефимов.

Напомним, группа была создана в 1990 году Михаилом Таничем и Сергеем Коржуковым. Примечательно, что, несмотря на специфический репертуар и название, никто из современных участников «Лесоповала» в тюрьме не был. Всего группа выпустила 23 альбома, которые входят в золотой фонд отечественного шансона.