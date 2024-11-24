Брежнева впервые после развода с Меладзе сообщила о переменах в личной жизни

Летом Вера Брежнева впервые подробно рассказала о своих чувствах после развода с Константином Меладзе. Тогда экс-солистка «ВИА Гры» не смогла сдержать слез и отметила, что ее сердце свободно. И вот спустя полгода ситуация кардинально изменилась: на YouTube-канале «Успокаивает» вышло новое интервью с Верой, в котором она призналась, что опять влюблена.

«Я, когда расставалась [с Константином Меладзе], думала, что все. Мне 40, я больше никого не встречу, я никому не буду нужна, что я уже старая для отношений, что я уже типа все. <…> [Но] я не знала, что смогу влюбиться», — поделилась Брежнева и расплакалась, пояснив, что она очень эмоциональный человек.

Артистка добавила, что сейчас ее «сердце наполнено любовью» и она ощущает себя самой красивой девушкой на свете. По ее словам, она никогда не испытывала таких чувств и наконец-то любит себя.

Напомним, Вера Брежнева и Константин Меладзе поженились в 2015 году. Осенью 2023-го экс-солистка «ВИА Гры» сообщила в личном блоге, что разводится. Знаменитости не стали раскрывать причины своего расставания и уважительно отзываются друг о друге. Так, в феврале Брежнева во время концерта поблагодарила Меладзе, назвав его важным человеком в своей жизни.

Ранее Вера Брежнева рассказала, что помогло ей пережить развод с Константином Меладзе.