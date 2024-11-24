Стало известно о состоянии Дорониной
Татьяна Дорониной исполнился 91 год. Знаменитая артистка уже давно не появляется на публике и не общается с прессой. По словам ее подруги, это сознательной выбор Татьяны Васильевны, которая сильно болеет, но сохраняет при этом полную ясность ума.
Татьяна Доронина была звездой советского кинематографа. У нее десятки ролей в картинах известных режиссеров и карьера во МХАТе. Актриса стала художественным руководителем легендарного театра в 1987 году.
В 2018 году Татьяну Васильевну назначили президентом театра – эту должность специально для нее создало Министерство культуры РФ, пишет Экспресс Газета.
Но из-за серьезных проблем со здоровьем в 2022 году Доронина приняла решение переехать в дом престарелых. После этого она резко сократила свой круг общения. Об этом рассказала близкая подруга Татьяны Васильевны, артистка Лидия Матасова.
«Татьяна Васильевна находится в полном сознании. У нее болят ноги после ковида, ей очень тяжело ходить, поэтому она никуда не выезжает из центра. А так, у нее все хорошо, она в светлом разуме — на днях поздравляла нас с Днем театра. Мы послали ей корзину ландышей на прошлой неделе».
Актер Андрей Чубченко прокомментировал ситуацию в шоу «Секрет на миллион» на НТВ.
«Сейчас не получается ее навещать, но мы ее не забываем, посылаем цветы, конфеты. Сейчас никто не может ее посетить, как гордый человек, она не хочет, чтобы видели ее слабость», - объяснил он.