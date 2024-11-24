Стало известно о состоянии Дорониной

Татьяна Дорониной исполнился 91 год. Знаменитая артистка уже давно не появляется на публике и не общается с прессой. По словам ее подруги, это сознательной выбор Татьяны Васильевны, которая сильно болеет, но сохраняет при этом полную ясность ума.

Татьяна Доронина была звездой советского кинематографа. У нее десятки ролей в картинах известных режиссеров и карьера во МХАТе. Актриса стала художественным руководителем легендарного театра в 1987 году.

В 2018 году Татьяну Васильевну назначили президентом театра – эту должность специально для нее создало Министерство культуры РФ, пишет Экспресс Газета.

Но из-за серьезных проблем со здоровьем в 2022 году Доронина приняла решение переехать в дом престарелых. После этого она резко сократила свой круг общения. Об этом рассказала близкая подруга Татьяны Васильевны, артистка Лидия Матасова.

«Татьяна Васильевна находится в полном сознании. У нее болят ноги после ковида, ей очень тяжело ходить, поэтому она никуда не выезжает из центра. А так, у нее все хорошо, она в светлом разуме — на днях поздравляла нас с Днем театра. Мы послали ей корзину ландышей на прошлой неделе».

Актер Андрей Чубченко прокомментировал ситуацию в шоу «Секрет на миллион» на НТВ.