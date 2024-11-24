Федосеева-Шукшина после долгого перерыва появилась на ТВ

Лидия Федосеева-Шукшина год назад перенесла инсульт. Нарушения здоровья были серьезными, но благодаря тому, что актрису экстренно госпитализировали, тяжелые последствия удалось предотвратить. После больницы Лидия Николаевна проходила реабилитацию в частной клинике. Ухаживала за ней младшая дочь Ольга.

Месяц назад в СМИ и социальных сетях прошла информация о том, что состояние народной артистки РСФСР ухудшилось. Однако сама Лилия Николаевна и ее дочь Ольга опровергли эти слухи, пишет издание vokrug.tv.

И вот Лидия Николаевна приняла участие в новом выпуске шоу «Привет, Андрей!» на телеканале «Россия-1», посвященном творчеству поэта Анатолия Поперечного. Прозвучала его песня «Посвящение», написанную в честь Шукшина.

Федосеева-Шукшина озвучила воспоминания, связанные с этой композицией.

«У нас такой был момент в жизни, когда дети маленькие, я их уложила спать, и вдруг возникла эта песенка. И он говорит: „Сделай погромче“. Я говорю: „Я не могу, дети спят, они услышат, я потом их не уложу“. Он говорит: „Ну мне так она нравится“. А я отвечаю: „Кто тебе нравится, певица или песня?“» — рассказала она.

Ранее российская актриса Лидия Федосеева-Шукшина вспомнила об удивившем ее подарке от бывшего солиста группы «На-На» Владимира Левкина.