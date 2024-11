Микстейп J. Cole «The Warm Up» появился на стримингах спустя 15 лет после релиза

Американский хип-хоп-исполнитель J. Cole впервые выложил на стриминговые платформы свой второй микстейп The Warm Up, выпущенный еще в 2009 году. Это произошло спустя несколько дней после дебюта на музыкальных площадках самого первого микстейпа рэпера The Come Up Mixtape Vol. 1 (2007).

The Warm Up сыграл ключевую роль в карьере Коула. Вошедший в микстейп трек Lights Please (2009) привлек к нему внимание хип-хоп-исполнителя и продюсера JAY-Z. В конечном итоге это привело к тому, что J. Cole подписал контракт с Roc Nation, пишет NME.

Менеджер и деловой партнер рэпера Ибрагим Хамад поделился своими мыслями по поводу выхода пластинки на стримингах: «Нам понадобилось 15 лет, но я так рад, что мы смогли это сделать. Этот проект для меня особенный. Черт возьми, он ввел Коула в игру, и с тех пор мы не оглядываемся назад».

Ранее J. Cole неожиданно выпустил трек Port Antonio о бифе Кендрика Ламара и Дрейка.