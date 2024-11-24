Вдова Левкина сказала, что удивлена позицией коллектива группы «На-На»

Марина Ичетовкина, вдова Владимира Левкина, согласилась пообщаться с журналистами после похорон супруга. Она поблагодарила всех друзей и коллег, которые приняли участие в организации и проведении траурных мероприятий.

Как сказала Марина, все прошло достойно. Многие оказали помощь, в том числе, материальную, Но не бывшие коллеги по знаменитому коллективу, пишет «Комсомольская Правда».

«И это был не коллектив группы «На-На»», - отметила вдова.

Действительно, после того как Владимир ушел из «На-На», отношения между ним и остальными участниками группы были сложными. Особенно недоволен потерей солиста был Бари Алибасов.

Владимира Левкина похоронили на Троекуровском кладбище. Бари Алибасов, продюсер группы «На-На», на траурных церемониях не появился. В СМИ и социальных сетях стала распространяться информация о том, что Алибасов так и не простил Владимира за то, что тот после десяти лет выступлений в группе выбрал сольную карьеру. Однако, как пояснила нынешняя супруга продюсера, он буквально слег от переживаний.