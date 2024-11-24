Михайлов объяснил, почему убрал алкоголь из райдера

Стас Михайлов на Всенародной танцевальной площадке «Ээхх, Разгуляй!» пообщался с журналистами. В частности, он объяснил, почему убрал из своего концертного райдера алкоголь, пишут news.ru.

«Все убрал. Мне легче так, мне интереснее», — сказал Михайлов.

Певец подчеркнул, что условия его райдера не содержат ничего экстраординарного и в целом его требования такие же, как у «любого простого человека».

Ранее российский певец Стас Михайлов на гала-ужине премии «Виктория» в Live Arena рассказал NEWS.ru, что считает неуместным выступление коллег на патриотических концертах за гонорары. Артист отметил, что в таких мероприятиях нужно участвовать «по зову сердца».