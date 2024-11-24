Внук Пугачевой попал в скандал в США

Семья Олега Парастаева, автора известной песни «На заре», выразила недовольство тем, что внук певицы Аллы Пугачевой Никита Пресняков исполняет его песню в США без их разрешения. После смерти Парастаева все права на композицию перешли к его супруге Ирине Парастаевой. По ее словам, Пресняков не стал согласовывать с ней использование трека, хотя остальные артисты это делают.

«Мы приветствуем переработку и исполнение 'На заре'. Так сохраняется и живет память об Олеге и его творчестве. Но артисты всегда согласовывали с нами, правообладателями, использование трека в концертной программе. Никита Пресняков почему-то этого не сделал», — заявила Парастаева.

Ее слова приводит telegram-канал Shot.

Ранее стало известно, что Пресняков, начал зарабатывать на выступлениях в США, исполняя кавер-версии популярных российских хитов 2000-х. Он выбрал такую стратегию на фоне неудачного бизнеса в России и сейчас активно гастролирует по Америке. Цены на билеты на концерты Преснякова варьируются от 55 до 550 долларов. По информации источника, уже состоялись успешные концерты в Нью-Йорке и Майами.