Кустурица заявил, что скоро поедет в Москву снимать фильм

Сербский актер и режиссер Эмир Кустурица сообщил, что скоро поедет в Россию, чтобы снимать фильм по творчеству писателя Федора Достоевского. Об этом пишет РИА Новости. Он отметил, что его новая работа будет преследовать цель соединить культуры России и Сербии.

"Надо думать, надо быть вместе и больше соединять наши культуры и я буду делать все, что в моих возможностях, чтобы эти культуры были более близкими", — сказал он.

24 ноября российский президент Владимир Путин поздравил сербского режиссера Эмира Кустурицу с 70-летним юбилеем. Поздравительную телеграмму по этому поводу режиссеру зачитала советник посольства РФ в Сербии Наталья Клищенкова.

Путин упомянул талантливые работы Кустурицы, его активную общественную позицию и вклад в реализацию гуманитарных инициатив, которые способствуют укреплению отношений россиян и сербов. В свою очередь Кустурица заявлял о готовности снять фильм про Путина.