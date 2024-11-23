Жена Евгения Петросяна о воспитании сына: «Мои уговоры бесполезны»

Жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова дала редкий комментарий о воспитании сына. Об этом она написала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Татьяна Брухунова показала, как сын Ваган рассекал на велосипеде по снежной улице.

«Ваган супер. Целеустремленный мальчик. Велосипед и снег — два любимых занятия. Почему бы не объединить их?! И все мои уговоры бесполезны...», — написала Брухунова.

Бизнесвумен в октябре путешествовала по ЮАР. Она отмечала, что мечтала об этой поездке семь лет. По словам супруги артиста, у нее не было никаких проблем на таможне, она спокойно пересекала границы с российским паспортом и везде ощущала только доброжелательное отношение.

Брухунова стала пятой женой Петросяна, пара официально оформила отношения в декабре 2019 года. У супругов двое детей: сын Ваган и дочь Матильда. Блогер держала в тайне свою вторую беременность, поэтому в сети появились слухи, что девочку выносила суррогатная мать. Татьяна отмечала, что не собирается отчитываться перед незнакомыми людьми или показывать перинатальную карту. Она счастлива, а мнение посторонних людей ее не интересует.