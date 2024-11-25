Сестра Левкина рассказала о состоянии пожилой матери после похорон

Сестра Владимира Левкина рассказала про состояние 85-летней матери после похорон. Об этом стало известно в эфире шоу «Звезды сошлись».

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В Москве состоялись похороны Владимира Левкина, у которого был выявлен рак. Сестра певца утверждает, что мать, до безумия любящая сына, до сих пор не может отойти от трагедии. Сначала 85-летняя пенсионерка отрицала смерть Левкина, а затем плакала 2 дня подряд.

«Она его любит безумно, я-то всегда рядом с ней, а Володя приезжал. Сначала у нее было неприятие. Потом она плакала. Потом она кричала. Два дня она плакала, я сидела рядом с ней. Во время похорон она была в прострации: не понимала, где она находится и что происходит», — сообщила сестра Левкина.

Дочь артиста добавила, что вся семья поддерживает пенсионерку.

Ранее дочь Владимира Левкина назвала истинную причину смерти певца. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что вдова Владимира Левкина показала утопающую в цветах могилу мужа и разрыдалась.