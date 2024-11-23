Дети Самойловой попросили ее больше не заводить наследников

Джиган и Оксана Самойлова поженились в 2012 году. В браке у них родились четверо детей — три девочки и мальчик. Многодетные родители не раз говорили, что хотели бы иметь еще как минимум одного ребенка.

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Но их дети категорически против. На последнем выпуске реалити-шоу «Большое переселение» младшая дочь Майя попросила маму не увеличивать состав семьи. Об этом пишет popcake.tv.

«Мам, никогда больше не заводи ребенка. Ты нас любить вообще не будешь. Ты ему все внимание уделишь, а про нас забудешь. Мы как игрушки в мусорном пакете будем валяться», - сказала девочка.

Позднее Оксана призналась, что эта тема звучит не первый раз. Она отметила, что, когда в доме четверо детей, элемент конкуренции обязательно присутствует.

Ранее Самойлова говорила, что они с мужем после 15 лет отношений и рождения четырех детей «одно целое», но она больше не готова прощать ему срывы с запрещенными веществами.