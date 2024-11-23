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Киркоров заявил, что родился мертвым

Филипп Киркоров выступил приглашенным главным редактором издания Psychologies. Певец и психоаналитик Александр Теслер говорили о роли семьи в ментальном здоровье человека. Об этом пишет издание super.

Киркоров сделал шокирующее заявление о своем рождении
© РИА Новости
«Вы знаете, что я мертвым родился?» спросил Филипп Бедросович в «Письме редактора».

Как оказалось, при рождении будущего поп-короля произошло обвитие пуповины вокруг шеи новорожденного.

«На свет появился не дыша. А потом вздох… и столько любви обрушилось на меня. Так меня ждали, так мной дорожили. Родители, бабушка, тети, дяди», — рассказал Киркоров.

Певец также сказал, что до сих пор ориентируется на мнение своей семьи.

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«А вот верьте или не верьте, но каждый свой поступок взвешиваю. С мыслью — как это оценят мои дети и мой папа. Верю, что жизнь — бумеранг: что отдаете, то и вернется», - резюмировал исполнитель.

Ранее адвокат народного артиста России Филиппа Киркорова Александр Добровинский прокомментировал решение Владимира Зеленского о лишении артиста государственных наград Украины .

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Филипп Киркоров
Украина
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