Киркоров сделал шокирующее заявление о своем рождении

Филипп Киркоров выступил приглашенным главным редактором издания Psychologies. Певец и психоаналитик Александр Теслер говорили о роли семьи в ментальном здоровье человека. Об этом пишет издание super.

«Вы знаете, что я мертвым родился?» спросил Филипп Бедросович в «Письме редактора».

Как оказалось, при рождении будущего поп-короля произошло обвитие пуповины вокруг шеи новорожденного.

«На свет появился не дыша. А потом вздох… и столько любви обрушилось на меня. Так меня ждали, так мной дорожили. Родители, бабушка, тети, дяди», — рассказал Киркоров.

Певец также сказал, что до сих пор ориентируется на мнение своей семьи.

Киркоров заступился за певицу Глюкозу

«А вот верьте или не верьте, но каждый свой поступок взвешиваю. С мыслью — как это оценят мои дети и мой папа. Верю, что жизнь — бумеранг: что отдаете, то и вернется», - резюмировал исполнитель.

Ранее адвокат народного артиста России Филиппа Киркорова Александр Добровинский прокомментировал решение Владимира Зеленского о лишении артиста государственных наград Украины .