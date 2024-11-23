Цискаридзе рассказал, как мама защищала его от буллинга

Николай Цискаридзе в эфире шоу «Судьба человека» на телеканале «Россия-1» признался, что попал в балет случайно. Он хотел работать в кукольном театре, но для этого требовалось ждать окончания школы. И он попросил маму отвести его в балетное училище, пишет портал vokrug.tv.

«Мне на сцену хотелось прямо сейчас, а детьми выпускали – либо детей артистов, либо надо было идти в балет. Вот я в балет и пошел, чтобы как-то на сцену все-таки вырваться. Просто, когда меня стали тестировать, оказалось, что у меня очень хорошие способности для этого дела», - рассказал народный артист России.

Во время обучения в балетном училище народного артиста России начали травить. Более того, к Николаю предвзято относилась и классная руководительница, так как он отличался от одноклассников.

«Она некрасиво себя вела. Вместо того, чтобы остановить это, провоцировала дальнейший буллинг. А он в чем выражался – у меня был говор очень сильный. Когда это перешло какую-то границу, я замолчал, перестал отвечать на уроках, потому что все начинали смеяться специально», - признался Николай.

Мама танцовщика Ламара Николаевна встала на его защиту.

«Я долго разбираться не буду, я просто предупреждаю, мне терять нечего, ребенок у меня один. Я возьму ружье и нажму на курок», — заявила она на родительском собрании.

Он тогда стал отставать по всем предметам. Но мама помогла ему справиться с ситуацией.

Позднее классной руководительнице пришлось публично принести матери будущего премьера Большого театра извинения.

Недавно Николай Цискаридзе резко высказался о повышении цен в государственных театрах, назвав их «ненормальными». Педагог заявил, что билет на постановку «не может стоить столько, сколько составляет месячный оклад человека».