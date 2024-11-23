Олег Майами ответил на оскорбительные высказывания Серова

Александру Серову не понравилось, что певец Олег Майами был членом жюри музыкального шоу «Любимые песни» на федеральном канале. Народный артист России заявил, что не знает, кто такой Майами и почему он вообще кого-то оценивает. Об этом пишет издание thevoicemag.

Александр резко обратился к Олегу.

«А ты кто такой, вот, в очках сидишь? Как тебя звать? А чем ты занимаешься? Профессия твоя какая?» «Я в жюри сегодня. Я стоматолог», - ответил Майами.

Серов спросил, что Олег здесь делает.

«Не знаю, я им то же самое говорил. Я же совершенно не имею никакого отношения к музыке. Они: "Ну, посмотришь на их зубы хотя бы"», — ответил музыкант.

Олег выложил в соцсети фрагмент этого шоу.

«Не терплю хамство!» — прокомментировал он.

Первой сердечком-эмоджи его поддержала Ольга Бузова.

Пользователи Сети поддержали Олега, отметив, что он правильно сделал, что сгладил конфликтную ситуацию.