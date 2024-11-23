Внук Пугачевой стал зарабатывать на перепеве российских хитов
В канун приближающихся новогодних праздников Никита Пресняков гастролирует по американским городам. Внук Примадонны выступает в барах и ночных клубах.
Как информирует Телеграм-канал SHOT, молодой музыкант исполняет каверы на популярные треки российских певцов и групп. В частности, это «Люби меня, люби» «Отпетых мошенников», «На заре» «Альянса» и другие.
Никита выступал в Нью-Йорке, далее едет в Майами. Билеты на его концерты стоят в пересчете на рубли от шести до 60 тысяч.
SHOT: бизнес Никиты Преснякова ушел в минус на миллион рублей в 2023 году
Ранее сообщалось, что у Никиты Преснякова возникли серьезные проблемы с бизнесом в России. Его компания «Нико спорт», дистрибьютор уличных тренажеров, которая когда-то успешно занималась установкой спортивных площадок и приносила доходы, теперь терпит убытки. За прошлый год потери составили миллион рублей.