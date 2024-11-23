Гуф уехал из рехаба с будущей супругой

Алексей Долматов, известный публике под сценическим псевдонимом Гуф, покинул реабилитационную клинику. Он уехал домой вместе с невестой — 26-летней Разият Салаховой.

Официально рэпер был женат дважды. Его первой супругой была блогер Айза-Лилуна Ай. В браке родился сын Сэм. В 2014 пара рассталась из-за . измен и пагубных привычек музыканта.

В 2021 году Гуф женился на блогере Юлии Королевой. Через год у пары родилась дочь Тина. А еще через год артист заявил, что разводится с женой, пишет gazeta.ru.

Нынешней возлюбленной Гуф сделал предложение публично. Разият Салахова родом из Махачкалы. Роман с Гуфом длится больше года.

«Все будет в порядке», — ответила девушка журналистам, спросившим, не помешает ли зависимость Долматова семейному счастью.

Ранее рэпер Гуф (Алексей Долматов) заявил о желании в третий раз связать себя узами брака и сделал предложение своей девушке Разият прямо на сцене. Концерт музыкант давал накануне в Москве во время короткой отлучки из рехаба.