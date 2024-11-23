Топурия обрушилась на звезд, которые не откликаются на просьбы о помощи

Кети Топурия часто публично высказывается на социальные темы, особенно те, что связаны с помощью детям.

Солистка «А'Студио» проанализировала формат просмотров своих сторис, в которых она рассказывает о малышах, нуждающихся в помощи. К примеру, она обнаружила, что ее коллеги по шоу-бизнесу с миллионами подписчиков ее посты, в основном, читаю. Но никаких действий не предпринимают. Об этом сообщает издание super.ru.

«Знаете, что меня удивляет больше всего? Я просто специально заинтересовалась, зашла посмотреть, сколько людей, которые на меня подписаны, особенно те, у кого миллионы подписчиков, пройдут мимо моей сторис. Не сделают репост. Чтобы вы понимали, каждый второй человек с этими галочками посмотрел. И никто из них не был готов для маленького малыша сделать репост», — возмутилась певица.

Кстати, после каждой просьбы о помощи от Кати отписывается немалое количество людей. Она отметила, что, возможно, ее коллеги поэтому боятся делать репосты.

«Ну просыпайтесь уже, ребята, ну невозможно собой гордиться только, восхищаться. Вы понимаете, что у вас ресурс, чтобы обратиться к людям, чтобы они вместе кому-то помогли?» - обратилась она к своим подписчикам.

Когда-то рэпер Гуф и Кети Топурия были красивой парой на радость поклонникам. Певица признавалась, что сильно любила музыканта. Позже выяснилось, что Гуф изменял ей с 18-летней Яной Шевцовой. Кети Топурия после скандала рассталась с возлюбленным и отписалась от него в соцсетях.