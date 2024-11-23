Стас Пьеха объяснил, почему употреблял запрещенные вещества

В шоу «ДаДа — НетНет» Стас Пьеха заявил, что начал принимать запрещенные вещества из-за того, что в юности не смог справиться со стрессами. Стаса, по его словам, постоянно попрекали знаменитыми родственниками, на чьем фоне он чувствовал себя никчемным неудачником, пишет издание popcake.tv.

«Когда у тебя такая родня, у тебя такая фамилия, ты чувствуешь себя как бы в этой фамильной системе. Когда начал употреблять, стало гораздо легче, проще переносить, общаться с людьми», — признался музыкант.

Семья приложила немало усилий, чтобы помочь Стасу преодолеть зависимость. Он смог вернуться к нормальной жизни, но рецидивы случались еще достаточно долго.

Напомним, сейчас артист уже справился со смертельной привычкой и помогает другим. На шоу «Новые Пацанки» Стас рассказал, что побудило его открыть реабилитационный центр.

Некоторые из участниц скандального шоу имеют проблемы с наркотиками, поэтому в качестве гостя к ним был приглашен медийный человек, преодолевший тягу к запрещенным веществам.

Пьеха признался девушкам, что открыл наркологическую клинику, чтобы искупить вину.