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Стас Пьеха объяснил, почему употреблял запрещенные вещества

В шоу «ДаДа — НетНет» Стас Пьеха заявил, что начал принимать запрещенные вещества из-за того, что в юности не смог справиться со стрессами. Стаса, по его словам, постоянно попрекали знаменитыми родственниками, на чьем фоне он чувствовал себя никчемным неудачником, пишет издание popcake.tv.

Стас Пьеха объяснил, почему употреблял запрещенные вещества
© РИА Новости
«Когда у тебя такая родня, у тебя такая фамилия, ты чувствуешь себя как бы в этой фамильной системе. Когда начал употреблять, стало гораздо легче, проще переносить, общаться с людьми», — признался музыкант.

Семья приложила немало усилий, чтобы помочь Стасу преодолеть зависимость. Он смог вернуться к нормальной жизни, но рецидивы случались еще достаточно долго.

Напомним, сейчас артист уже справился со смертельной привычкой и помогает другим. На шоу «Новые Пацанки» Стас рассказал, что побудило его открыть реабилитационный центр.

Некоторые из участниц скандального шоу имеют проблемы с наркотиками, поэтому в качестве гостя к ним был приглашен медийный человек, преодолевший тягу к запрещенным веществам.

Пьеха признался девушкам, что открыл наркологическую клинику, чтобы искупить вину.

Шоу-бизнес
Стас Пьеха