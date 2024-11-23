Билан рассказал, как едва не погиб в горах

Дима Билан недавно побывал в Кабардино-Балкарии. Певец не скрывает, что вырос на Кавказе. В этот раз Дима поехал в родные места вместе со съемочной группой. Путешествие едва не обернулось трагедией, пишет «Московский Комсомолец».

«В тот день мы изначально рисковали, потому что начинался буран. Уже снег лежал, но мне очень нужно было увидеть водопады. Когда ехали обратно, уже было поздно, появились сугробы, снега намело очень много», рассказал певец.

В итоге автомобиль застрял в снежных заносах и в баке закончился бензин. От попыток толкать машину по дороге толку было мало.

«Когда мы только осознали опасность, в машине воцарилась тишина: все замолчали, возникла пауза. Страх как проявляется? Сначала молчание, каждый прокручивает свою жизнь… Она вся пролетела перед глазами. Потому что была действительно опасная ситуация: ветер страшный, порывы достигали тридцати метров в секунду», объяснил Билан.

К счастью, в эту снежную ночь на дороге оказался автомобиль местных жителей. Они поделились с пострадавшими бензином, и артист с коллегами смогли добраться до жилья.

На днях российский певец Дима Билан представил свой новый, созданный совместно с барнаульским волонтерским проектом «Михутка», клип на благотворительном лектории журнала «Москвичка» и Moss.