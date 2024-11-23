Сосо Павлиашвили отказался выпивать с диаспорами на корпоративах

Певец Сосо Павлиашвили отказался выпивать с диаспорами и рестораторами на корпоративах. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, артист поднял ценник на выступления в новогодний сезон на 10% — до двух миллионов рублей. По условиям договора с певцом, на выступления он берет с собой жену и сына, супруги совершают перелеты бизнес-классом, сын — экономом, аналогичные условия касаются проживания.

Передвигаться в пункте назначения семья должна на представительском автобусе с аккуратным водителем. В гримерке должна быть бутылка дорогого белого сухого вина. Если во время подготовки Павлиашвили что-то не понравится, он может отменить выступление.

Накануне уехавший из России комик Артур Чапарян назвал цену, за которую готов вернуться в Москву и выступить на корпоративах.

Ранее продюсер Сергей Дворцов заявил, что выступление шоумена Ивана Урганта на новогодних корпоративах стоит от 7 до 9 млн рублей.