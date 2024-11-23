Дакота рассказала о дорогостоящей операции

Рита Дакота призналась, что сделала операцию на желудке. Но не резекцию для похудения, о чем активно говорят в социальных сетях, а именно операцию из-за серьезного диагноза, который ей поставили еще в детском возрасте. За большие деньги.

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Лечиться Рита предпочла в одной из клиник Стамбула.

«Мне некуда худеть, я держусь год в своей лучшей форме. Как человек, пытавшийся всю жизнь вылечить больной желудок, хочу сказать всем, кто делает подобное со здоровым от природы желудком ради веса — вы не ведаете, что творите!» — написала Дакота в микроблоге.

5 канал сообщил, что певица с детства страдает от гастроэзофагеального рефлюкса. Недуг не только основательно портил качество жизни, но и мешал в профессии – из-за болезни у Риты время от времени изменялся и садился голос.

«Мы решили довериться доктору и сделать эту операцию. Он обещал, что я на всю жизнь забуду о любых проблемах с желудком. Стоит операция, конечно, как крыло самолета. Мы делали ее за деньги, не по бартеру», — призналась исполнительница.

Рита Дакота вышла замуж за клипмейкера Федора Белогая в мае 2023 года. Они расписались в московском МФЦ. Певица и клипмейкер приехали на роспись на самокатах. Артистка и ее муж отказались от традиционных нарядов на свадьбу. Певица надела спортивный костюм и фату на праздник. В августе пара улетела в Грузию, где обвенчалась в православном храме.