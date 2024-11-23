Светличную незадолго до смерти обобрали мошенники

Светлана Светличная скончалась в хосписе, где получала паллиативную помощь. Светлана Афанасьевна в последние годы тяжело болела. У нее был рак ротоглотки, новообразование на головном мозге, деменция. В августе ей был присвоен статус паллиативной пациентки.

СтарХит приводит слова генерального директор Гильдии актеров кино России Валерии Гущиной, которая объяснила, что страдавшую деменцией актрису незадолго до кончины аферисты оставили без копейки.

«После того как была обнародована информация об онкологии Светланы Афанасьевны, мошенники отобрали у нее все деньги на лечение. Ее заставили перевести сбережения на счет какому-то неведомому доктору. Речь идет не о 10 тысячах рублей, а о действительно внушительных средствах, которые она копила в течение долгих лет», — сказала Гущина.

Светлана Светличная родилась 15 мая 1940 года, окончила ВГИК под руководством Михаила Ромма. Ее дебют состоялся в 1959 году в фильме «Колыбельная». В последующие годы она снялась в таких известных картинах, как «Семнадцать мгновений весны» и «Бриллиантовая рука».

В 1974 году Светличная удостоилась звания заслуженной артистки РСФСР за вклад в советское киноискусство. Среди ее ролей также значатся фильмы «Герой нашего времени» и «Место встречи изменить нельзя».