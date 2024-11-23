Семенович поделилась подробностями о пополнении в семье Федункив

Анна Семенович поздравила Марину Федункив с рождением малыша. Звезда Comedy Woman впервые стала мамой в 53 года. Анна на церемонии премии MusicBox заявила, что очень рада за Марину. Певица подтвердила, что юмористка своего ребенка родила сама.

«Сама родила, не суррогатная мама!» - уточнила Семенович.

Марина Федункив с 2021 года замужем за итальянцем Стефано Маджи, который моложе ее на 13 лет. Артистка не раз говорила, что мечтает о ребенке, пишет «Комсомольская Правда».

«Я очень люблю детей и прекрасно отношусь к деторождению в любом возрасте. Современный уровень медицины позволяет сдвигать сроки старения организма. Дети дают желание жить, мотивацию, чтобы их вырастить и поднять на ноги», - цитирует издание слова Федункив.

Как отмечается, родила актриса еще месяц назад, но это событие держалось в тайне. Об этом не объявляли в соцсетях ни сама Федункив, ни ее муж итальянец Стефано Маджи.