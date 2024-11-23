Супруга Алибасова рассказала о его состоянии после смерти Левкина

Владимира Левкина похоронили на Троекуровском кладбище. Бари Алибасов, продюсер группы «На-На», на траурных церемониях не появился. В СМИ и социальных сетях стала распространяться информация о том, что Алибасов так и не простил Владимира за то, что тот после десяти лет выступлений в группе выбрал сольную карьеру. Однако, как пояснила нынешняя супруга продюсера, он буквально слег от переживаний.

Бари Каримович никак не мог осознать, что Левкин ушел из жизни. Для него он все еще оставался молодым.

«Он же такой, как Вова или Слава!» Да, они все примерно одного возраста, плюс-минус год или два. Я говорю: «Рак же был!» А Бари: «Но он же вылечился!» К сожалению, бесследно такие истории не проходят», — рассказала супруга Алибасова.

Елена отметила, что все конфликты Бари с бывшим участником группы остались в далеком прошлом, а сейчас продюсер не держал ни на кого зла. Он очень близко к сердцу принял смерть певца, пишет Экспресс Газета.

«А у Бари сейчас скорая была. Сделали укол...Ему очень тяжело. Конечно, он расстроился, узнав о смерти Володи. В памяти все сразу всплыло — как ездили вместе, как выступали... Но сегодня он очень плохо спал. Лег в два часа ночи. Все архивы пересматривал. Тем более что до этого приезжало телевидение. Сам пойти на передачу он уже физически не мог», — объяснила Елена.

После ухода из группы «На-На» в 1998 году Владимир Левкин выпустил сольный альбом, а также создал группу «Кеды» с Вячеславом Качиным. Кроме того, певец занимался благотворительностью и общественной деятельностью. С 2014 по 2016 год он занимал должность генерального директора международного арт-фестиваля «Открытое море».