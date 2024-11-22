Гуф появился на сцене с электронным браслетом на ноге

Рэпер Алексей Долматов, более известный под сценическим псевдонимом Гуф, вышел на сцену с электронным браслетом на ноге. Об этом сообщает РИА Новости.

В таком виде исполнитель появился в Москве на арене VK Stadium. На его ноге был надет электронный браслет. Кроме того, он также поблагодарил сотрудников полиции и реабилитационной клиники, в которой Гуф ранее лечился.

"Дайте шума для рехаба, в котором я сейчас нахожусь, для сотрудников правоохранительных органов Наро-Фоминского округа", - заявил он.

Напомним, что Гуфа отпустили из реабилитационной клиники для выступления. Ранее его доставили в отдел полиции в подмосковном городе Апрелевка после того, как он устроил драку у банного комплекса.