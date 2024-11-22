Кристина Асмус провоцирует слухи о появлении нового бойфренда

Актриса намекнула на то, что проводит вечера не одна.

Кристина Асмус опубликовала пост, в котором косвенно представила своего возможного бойфренда. Фото появилось сегодня вечером в соцсетях звезды «Интернов». На снимке Кристина лежит на диване под капельницей. На ней широкая серая футболка, а ноги покрыты пледом. В одной руке актриса держит чашку, в другой — пульт.

«Когда он точно знает, что тебе нужно после смены. Апероль Шприц, плед, травяной чай, скаченные серии нового сериала и покормить с руки», — подписала фотографию Асмус.

Судя по всему, этот свободный от работы вечер Кристина проводит не одна. Однако о том, кто такой загадочный «он», никакой информации нет. Ранее Асмус встречалась со своим коллегой Романов Евдокимовым. Отношения с ним начались после того, как актриса развелась с комиком Гариком Харламовым. У них есть 10-летняя дочь Анастасия. Роман с Евдокимовым, длившийся два года, закончился в начале 2024 года. Сейчас у экс-возлюбленного Кристины отношения с актрисой Софьей Озеровой. Недавно пара появилась на одном светском мероприятии.