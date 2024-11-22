Гордон поставила под сомнение звание «Заслуженного артиста» для SHAMAN

Телеведущая, общественный деятель и юрист Екатерина Гордон заявила, что певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) не понимает, что происходит в стране. В интервью каналу на YouTube «Алена, блин!» она также заявила, что артист получил звездную болезнь после получения звания заслуженного артиста России.

Мне кажется, что он попутал берега, что у него дичайшая звездная болезнь, особенно после «заслуженного». Он не очень точно понимает, что происходит в стране, — сказала Гордон.

Юрист сказала, что певец начал завышать свои гонорары, требуя от региональных организаторов концертов огромные суммы.

Не бери деньги из «депрессивного» региона — это западло, сказала я и, слава богу, сказали еще пара человек в Думе, и ему обломали концерт за бюджетные деньги, благодаря мне в том числе. Горжусь ли я этим? 100 процентов! — сказала Гордон.

Ранее SHAMAN заявил, что не будет отмечать свой 33-й день рождения, так как ему сейчас не до веселья. Артист решил провести этот день в кругу семьи, а не устраивать большой праздник.

До этого SHAMAN на концерте в Воронеже пригласил на сцену маленького поклонника. Во время исполнения песни «Я русский» артист заметил в толпе мальчика с гитарой. Ребенок оказался рядом со своим кумиром и пробыл на сцене до конца выступления. Также мальчик подыгрывал на гитаре.