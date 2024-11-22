Продюсер Разин получил гражданство Турции

Продюсер Андрей Разин стал гражданином Турции. Об этом «Аргументам и фактам» сообщил адвокат семьи покойного солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова Сергей Васильев.

По его словам, то, что Разин стал гражданином Турции выяснилось на заседании суда за права на творческое наследие Шатунова.

Васильев отметил, что продюсер снова проиграл в суде семье солиста — Краснодарский краевой суд в апелляционной инстанции оставил в силе решение Хостинского районного суда города Сочи от 14 августа 2024 года о признании исключительных прав семьи Шатунова на его творчество. Речь идет о правах на 23 песни певца, среди которых хиты «Белые розы», «Седая ночь», «Розовый вечер» и другие.

При этом представитель Разина в суде заявил, что продюсер каким-то образом зарегистрировал на свое имя права на хиты Шатунова в Турции.

«То есть господин Разин у нас теперь турецкоподданный, прям как известный персонаж», — заключил Васильев.

Напомним, что продюсер начал многолетнюю тяжбу за права на творчество Шатунова еще при жизни солиста. После его смерти Разин продолжил судебные разбирательства уже с семьей певца.