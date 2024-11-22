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Продюсер Разин стал гражданином Турции

Продюсер Андрей Разин стал гражданином Турции. Об этом «Аргументам и фактам» сообщил адвокат семьи покойного солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова Сергей Васильев.

Продюсер Разин получил гражданство Турции
© globallookpress.com

По его словам, то, что Разин стал гражданином Турции выяснилось на заседании суда за права на творческое наследие Шатунова.

Васильев отметил, что продюсер снова проиграл в суде семье солиста — Краснодарский краевой суд в апелляционной инстанции оставил в силе решение Хостинского районного суда города Сочи от 14 августа 2024 года о признании исключительных прав семьи Шатунова на его творчество. Речь идет о правах на 23 песни певца, среди которых хиты «Белые розы», «Седая ночь», «Розовый вечер» и другие.

При этом представитель Разина в суде заявил, что продюсер каким-то образом зарегистрировал на свое имя права на хиты Шатунова в Турции.

«То есть господин Разин у нас теперь турецкоподданный, прям как известный персонаж», — заключил Васильев.

Напомним, что продюсер начал многолетнюю тяжбу за права на творчество Шатунова еще при жизни солиста. После его смерти Разин продолжил судебные разбирательства уже с семьей певца.

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Юрий Шатунов
Сергей Васильев
Андрей Разин
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Турция