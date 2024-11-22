Блогера Столярова задержали в Африке

Блогер Алексей Столяров рассказал, что его и команду задержали в Африке. Знаменитость вышел на связь в соцсетях и заявил, что его на сутки закрыли в полицейском участке.

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Путешественник решил отправиться в Кению вместе со своей командой. Они выбрали небольшой остров Мигинго, где оказались первыми русскоязычными туристами. Для начала им нужно было получить разрешение у местных полицейских. Блогера и его коллег встретил человек в камуфляже и сказал им сесть в авто. Они даже не знали, куда едут.

По словам Алексея, их привезли в полузаброшенный полицейский участок без электричества. Там им пришлось прождать несколько часов, чтобы получить разрешение. У них много раз проверяли паспорта и печати.

Оказалось, что задержание было связанно с багажом группы. Они привезли с собой дроны, которые запрещено ввозить в Кению. У них поинтересовались, давали ли они взятку для перевоза квадрокоптеров.

«Нас держали в очень страшной комнате без света, просто в полнейшей темноте. Ничего непонятно, все пишут на каких-то бумажках, никакой цифровизации. Конечно, нам всем было страшно — ты в чужой стране, тебя обвиняют в нарушении какого-то закона, о котором ты и не знал, везут люди в камуфляже и с автоматами», – поделился блогер со StarHit.

Звезда признался, что их в итоге отпустили только спустя сутки. Они смогли продолжить исследовать Кению и снимать контент для поклонников.

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