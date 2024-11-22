Сын покойного сенатора Тюльпанова расстался с невестой-порнозвездой

Сын покойного сенатора Вадима Тюльпанова Владислав расстался с певицей Катей Самбукой. Об этом он рассказал в беседе с «Комсомольской правдой».

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Напомним, что отношения пары длились два года. Они даже пытались сыграть свадьбу, но ничего не вышло, поскольку семья 19-летнего Владислава отказалась принимать невесту с сомнительным прошлым. Главной причиной стало то, что ранее Самбука была замужем за режиссером фильмов для взрослых Бобом Джеком, в результате чего за ней закрепилось клеймо порнозвезды. При этом сама певица утверждает, что никогда не снималась в порнофильмах, принимая участие только в эротических шоу и фотосессиях. Кроме того семью Тюльпанова смущала разница в возрасте в 14 лет и наличие у Самбуки троих детей от предыдущих отношений.

«Так получилось, что мы с Катей расстались. Больше мы не вместе. Свадьбы не будет. Я снова воссоединился с семьей. Все нормально», — рассказал Владислав.

По его словам, он какое-то время обеспечивал Самбуке и ее детям «должный комфорт, но потом понял, что не тянет». Тюльпанов отметил, что они разошлись на доброй ноте.

«Мне самому надо на ноги вставать, заниматься карьерой. Но по возможности я всегда буду стараться помогать Кате. Я желаю ей только самого лучшего», — добавил он.

Также Тюльпанов рассказал, что отношения с Самбукой сказались и на его политической карьере начинающего политика. Несмотря на это он планируе